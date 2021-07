Stop in casa Inter. Come comunicato dal club nerazzurro, Roberto Gagliardini è ai box per un problema fisico. L'ex centrocampista dell'Atalanta - si legge in una nota ufficiale - "si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana".