Edin Dzeko è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Con una breve nota apparsa sul proprio sito, il club nerazzurro ha annunciato la firma su un contratto fino a giugno 2023 dell'attaccante bosniaco, che arriva dalla Roma per un indennizzo di circa 2 milioni di euro.



Dopo il nulla osta concesso in giornata dal club giallorosso per far sì che il suo ex calciatore potesse esordire con la maglia nerazzurra nell'amichevole contro la Dinamo Kiev (trovando anche la via del gol), è stato risolto l'ultimo passaggio di una trattativa entrata nel vivo la scorsa settimana, subito dopo l'accelerata del Chelsea per Lukaku.



E NON E' FINITA - Pochi minuti dopo, è il momento dell'ufficialità anche per Denzel Dumfries, l'esterno destro prelevato dal PSV Eindhoven per 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. E' il giocatore della nazionale olandese il sostituto di Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain.