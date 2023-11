Arrivano aggiornamenti dall'Albania per quanto riguarda le condizioni fisiche di Kristjan Asllani. Il centrocampista dell'Inter, che ha accusato un affaticamento ai flessori della coscia destra, ha saltato la partita contro il Frosinone, ma è comunque partito per disputare le due partite contro Moldavia e Isole Faroer che dovrà disputare la sua Nazionale. La federcalcio albanese ha spiegato che oggi l'ex Empoli è stato sottoposto a controlli medici, che non hanno evidenziato problemi fisici: a scopo precauzionale ha svolto un allenamento differenziato, ma da domani dovrebbe essere aggregato al resto del gruppo.