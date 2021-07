Con una nota ufficiale, l'Inter comunica la cessione in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto, dell'attaccante Sebastiano Esposito al Basilea. Dopo le esperienze della passata stagione con le maglie di Spal e Venezia, il calciatore classe 2002 è pronto dunque ad affrontare una nuova avventura, la prima all'estero, per proseguire il suo percorso di crescita e riscattare l'ultima deludente annata.



Esposito, che ha esordito in Serie A lo scorso 26 ottobre 2019, è legato all'Inter da un contratto in scadenza a giugno 2025.