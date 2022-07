Sebastiano Esposito riparte ufficialmente dall'Anderlecht. Dopo la stagione in prestito in Svizzera con la maglia del Basilea, l'attaccante classe 2002 inizia una nuova avventura lontano dall'Inter per proseguire il suo percorso di crescita. Questo il comunicato diffuso dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito all'RSC Anderlecht: l'attaccante classe 2002 si trasferisce al club belga a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".



"Sono entusiasta di giocare per l'Anderlecht in questa stagione. Non ho sentito altro che cose positive su questo club, in particolare del modo in cui riesce a far crescere i giovani talenti. E sono anche felice di potermi unire il gruppo all'inizio della preparazione, così possiamo prepararci insieme per l'inizio della stagione", sono le prime parole rilasciate dal calciatore italiano ai canali ufficiali del club belga.