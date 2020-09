La SPAL comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Esposito.



Questa la scheda di Esposito proposta dal club di Ferrara

Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Brescia. Nel 2014 è passato al vivaio dell’Inter, conquistando con l’Under 17 il titolo nazionale e la Supercoppa di categoria nella stagione 2018/2019.

Dopo alcune presenze con la Primavera nerazzurra, ha debuttato in Prima squadra il 14 marzo 2019 nella gara di Europa League Inter-Eintracht Francoforte. Nello stesso anno, il 23 ottobre ha esordito in Champions League nel match Inter-Borussia Dortmund, mentre tre giorni più tardi è sceso in campo per la prima volta in Serie A nel corso di Inter-Parma.



Attualmente nel gruppo della Nazionale Under 21, è stato convocato precedentemente con tutte le selezioni azzurre dall’Under 16 all’Under 19, giocando nel 2019 con la selezione Under 17 l’Europeo di categoria, competizione dove ha conquistato la medaglia d’argento.