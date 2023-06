. Di seguito il comunicato del club di Viale della Liberazione.Arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2017 dall’Atalanta, Roberto Gagliardini lascia l’Inter dopo aver collezionato 190 partite, in cui ha realizzato 16 reti. Ha conquistato uno Scudetto, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. In quest’ultima stagione ha totalizzato 29 presenze, facendo parte del gruppo che ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana, vinta contro il Milan a Riyadh e la Coppa Italia, nel trionfo di Roma contro la Fiorentina. A Gagliardini vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista".