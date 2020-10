| COMUNICATO



FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri



Veloce come in campo. IlAchrafA comunicarlo è la stessa società in una nota ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri dopo la positività riscontrata dai controlli UEFA prima della partita contro il Borussia Mönchengladbach.