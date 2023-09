: si chiude con una r. "Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2022/23, al termine della riunione che si è tenuta oggi presso la sede del Club. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che sarà convocata per la fine di ottobre", si legge nella nota.- Nel bilancio della stagione 2022/23 l'Inter "evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2021/22, che passano da 140 a 85 milioni di euro, un decremento pari a 55 milioni di euro", nato da un "contenimento dei costi di produzione, che passano da 528 a 465,5 milioni di euro", in particolare grazie alle azioni effettuate nel calciomercato che hanno portato a una riduzione dei salari e da un aumento di ricavi "di circa 60 milioni di euro al netto del player trading, per un totale di 425 milioni di euro di fatturato complessivo", in particolare grazie ai ricavi da matchday - pari a 80 milioni - e da diritti televisivi.- L'Inter ritiene di aver rispettato i paletti fissati dalla UEFA per quanto riguarda il settlement agreement sul Fair Play Finanziario. Lo spiega il club nerazzurro nella nota.Nel corso dell’ultima annata, a livello sportivo la stagione "è stata caratterizzata dalla straordinaria campagna europea, che si è conclusa disputando una storica Finale di Champions League, la 6° nella storia del Club. A gennaio e maggio il palmares dell’Inter si è arricchito di due nuovi trofei: la 9° Coppa Italia e la 7° Supercoppa Italiana"."I risultati finanziari a bilancio per il 2022/23 saranno valutati dalla relativa commissione UEFA.".Per quanto riguarda la stagione 2023/24, "il mercato estivo di preparazione alla nuova stagione è stato condotto in sostanziale equilibrio, portando alla squadra inserimenti di eccellente livello e al contempo proseguendo l’opera di ottimizzazione del costo della rosa, garantendo nuova concretezza all’obiettivo di combinare sostenibilità finanziaria e massima competitività della performance"."A sostegno della crescita sportiva e a conferma dell’appeal internazionale del brand Inter è stato siglato il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, partner dal 1998 e ora fino al 30° anniversario del 2028. È stata confermata la partnership con il colosso mondiale dell’intrattenimento Paramount+, presente sul front della maglia nerazzurra, che si è arricchita anche con all’arrivo di U-Power come Back Jersey Partner. Questa estate è stato raggiunto in brevissimo tempo il sold out dei 40mila abbonamenti messi a disposizione dal Club", conclude l'Inter.