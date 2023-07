Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club nerazzurro, "Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore: il difensore classe 1999"."La sua storia con l'Inter inizia nell'estate del 2017, che lo acquista dall'Atalanta ma lo lascia in prestito al club bergamasco. Poi, un'altra stagione in prestito, al Parma.Nel 2019-20 arriva il suo esordio in nerazzurro, a Genova contro la Sampdoria: è il 28 settembre 2019. Da quel momento inizierà a conquistarsi il posto. A 20 anni diventa uno dei titolarissimi. A fine stagione saranno 33 le presenze complessive, con la gioia dei primi due gol in Serie A. Il primo lo realizza a Lecce, il secondo contro la sua ex squadra, il Parma.Nella stagione successiva, quella del 19° Scudetto, è stato assoluto protagonista con delle prestazioni straordinarie e con una leadership sempre più spiccata. 41 le presenze totali con la gioia del primo importantissimo trofeo alzato al cielo.Nelle ultime due stagioni, 2021-22 e 2022-23 il suo rendimento è stato di altissimo livello, diventando fondamentale per il percorso che ha portato l'Inter a giocarsi la finale di Champions a Istanbul e a vincere due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Finali e trofei vinti, dimostrando carisma e qualità straordinarie. In queste due ultime annate sono 90 le presenze totali, condite da un gol, realizzato contro la Lazio a San Siro.Il suo apporto offensivo si è sempre più tramutato in una delle chiavi letali della squadra. Nell'ultima stagione le sue qualità d'attacco sono diventate determinanti. Prova ne sono i 6 assist forniti: su tutti quello perfetto per il gol di Barella nella vittoria dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, al termine del quale ha ritirato anche il premio come MVP. Il suo rendimento costante è stato premiato anche dalla UEFA che lo ha inserito nella top 11 dell'anno".