Attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato il nuovo nome del tecnico per la squadra femminile: "FC Internazionale Milano comunica che Attilio Sorbi è il nuovo allenatore dell'Inter Femminile. Attilio, nato a Cortona nel 1959, ha mosso i primi passi da calciatore nel Montevarchi, per poi vestire tra le altre le maglie di Roma, Pisa, Padova e Bologna. Dopo aver iniziato la sua carriera da allenatore nel 1994 e aver ricoperto dal 2008 il ruolo di docente nella scuola per allenatori a Coverciano, nelle ultime due stagioni è stato il vice-allenatore della Nazionale italiana femminile. Attilio Sorbi entra ufficialmente oggi a far parte della famiglia nerazzurra per guidare la Prima Squadra Femminile. In bocca al lupo, Mister!".