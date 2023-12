Henrikh Mkhitaryan ha firmato il rinnovo del suo contratto con l'Inter. Il comunicato ufficiale, il terzo in giornata da parte dei nerazzurri dopo quelli relativi agli accordi con Dimarco e Darmian, arriva in tempo per continuare ad usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, dato che ne è prevista l'abolizione dall'inizio del 2024. Di seguito la nota diffusa dalla società di Viale della Liberazione:



"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026".