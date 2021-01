| AGGIORNAMENTO



Romelu #Lukaku è stato sostituito al 75’ di #InterCrotone per una contrattura al quadricipite della coscia destra — Inter (@Inter) January 3, 2021

Ansia in casa. Romeluè stato costretto a chiedere il cambio durante la partita poi vinta 6-2 con il Crotone, al minuto 75, per unaPrima dell'infortunio il belga aveva segnato un gol (quello del momentaneo 4-2) e fornito un assist a Lautaro.L'attaccante si è subito fermato. Si è seduto sul terreno di gioco, toccandosi la coscia destra. Una volta uscito dal campo, Conte gli ha chiesto informazioni.Perderlo in questo momento sarebbe un grosso problema per l'Inter. Il 6 gennaio c'è la Sampdoria, il 10 la Roma a San Siro, poi in rapida successione Fiorentina (13 gennaio) e Juventus (17 gennaio)., saltando due gare: quella con il Parma (2-2) e in Champions con il Real Madrid (persa 3-2 a Valdebebas).