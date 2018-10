Brutte notizie per l'Inter e per Luciano Spalletti dall'allenamento di rifinitura svolto quest'oggi, alla vigilia della sfida contro la Spal: Marcelo Brozovic sarà infatti costretto a saltare la sfida del Mazza a causa di un infortunio muscolare.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter sulle condizioni del centrocampista croato: "Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di domani contro la SPAL a causa di una leggera distrazione muscolare".