Nicolò Barella inizia il lungo percorso verso il rientro in campo. Il centrocampista, infatti, dopo aver abbandonato il campo nel corso della sfida di Torino, aveva riportato un distacco di frammento cartilagineo della rotula del ginocchio. Nella mattinata odierna, come comunica l'Inter tramite una nota ufficiale, l'ex Cagliari si è sottoposto ad intervento chirurgico in atroscopia al ginocchio destro per l'asportazione del frammento cartilagineo. L'intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione.



TEMPI DI RECUPERO - Non ci sono ancora nè certezze nè ufficialità in merito ai tempi di recupero, ma l'augurio dell'Inter è di riabbracciare il proprio centrocampista dopo la sosta natalizia.