"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo annuale del calciatore Yann Karamoh alla società FC Girondins de Bordeaux". Con questo comunicato ufficiale il club nerazzurro annuncia la cessione in prestito dell'attaccante esterno francese classe 1998 in Ligue 1.



Karamoh, arrivato un'estate fa dal Caen, lascia l'Inter dopo 552 minuti giocati in 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un gol decisivo segnato in campionato a San Siro contro il Bologna: avversario dei nerazzurri nell'anticipo di sabato in trasferta.