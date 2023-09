E' ufficiale, l'Inter ha depositato in Lega Calcio il contratto per l'acquisto a titolo definitivo di Davy Klaassen. L'Inter si regala così un ultimo rinforzo per il centrocampo. Nella serata di ieri Calciomercato.com aveva anticipato come la candidatura di Davy Klaassen avesse preso quota rispetto alle alternative, tra cui Donny van de Beek, oggi i nerazzurri hanno accelerato con forza e chiuso l'operazione. Il classe '93 dell'Ajax, che vanta anche un passato tra Everton e Werder Brema, ha trovato l'intesa con i nerazzurri per un contratto biennale. Non è previsto un conguaglio economico per i Lancieri, nonostante il centrocampista sia sotto contratto fino al 30 giugno 2024.