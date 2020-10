Ora è ufficiale,è un nuovo giocatore dell'Inter. Come si evince dal sito della Lega Serie A, infatti, i nerazzurri hanno depositato il contratto dell'ormai ex laterale gialloblù.Dopo le visite mediche di venerdì scorso, dunque, ecco l'ufficialità. Darmian ha giocato ieri, contro il Verona, la sua ultima partita con la maglia dei Ducali."Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter" si legge sul sito nerazzurro. "Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo".