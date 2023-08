L'Inter comunica la cessione del centrocampista classe 2003. — Inter (@Inter) August 20, 2023

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, praticamente dal giorno successivo alla definitiva rottura dell'operazione Samardzic frae Udinese. Oggi, dopo le visite mediche e la firma sui contratti,si strasferisce a titolo definitivo alUn addio a titolo definitivo con il club emiliano che versa circa 5 milioni nelle casse nerazzurre e con la società nerazzurra che mantiene il diritto di riacquisto per 13 milioni di euro nei prossimi due anni del suo cartellino.FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giovanni Fabbian al Bologna FC. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro.E Thiago Motta non perde tempo e diramando l'elenco dei convocati per la partita di domani che vedrà il Bolgona affrontare al Dall'Ara il Milan.