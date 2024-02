Inter, UFFICIALE la lista Champions: Buchanan rileva Cuadrado

Redazione CM

L'Inter ha diramato attraverso il proprio sito ufficiale l'elenco dei giocatori eleggibili per partecipare alla fase finale della Champions League 2023/24, a partire dalla doppia sfida all'Atletico Madrid negli ottavi di finale. Di seguito il comunicato apparso sui canali nerazzurri:



"Il cammino nerazzurro nella UEFA Champions League 2023/2024 ripartirà il prossimo 20 febbraio a San Siro, nel primo dei due appuntamenti validi per gli ottavi di finale che vedranno la squadra di Simone Inzaghi sfidare l'Atletico Madrid. Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della competizione:



1. Yann SOMMER

2. Denzel DUMFRIES

6. Stefan DE VRIJ

8. Marko ARNAUTOVIC

9. Marcus THURAM

10. LAUTARO Martinez

12. Raffaele DI GENNARO

14. Davy KLAASSEN

15. Francesco ACERBI

16. Davide FRATTESI

17. Tajon BUCHANAN

20. Hakan CALHANOGLU

21. Kristjan ASLLANI

22. Henrikh MKHITARYAN

23. Nicolò BARELLA

28. Benjamin PAVARD

30. CARLOS AUGUSTO

31. Yann BISSECK

32. Federico DIMARCO

36. Matteo DARMIAN

70. Alexis SANCHEZ

77. Emil AUDERO

95. Alessandro BASTONI



BUCHANAN PER CUADRADO - Come era prevedibile, l'unico movimento ha visto la sostituzione tra esterni destri tra Juan Cuadrado, out per via dell'operazione che lo terrà fuori ancora a lungo, e Tajon Buchanan, canadese acquistato dal Bruges in Belgio e pronto per sfrecciare sul fianco destro della formazione di Inzaghi anche nelle notti europee. Sensi, il cui trasferimento al Leicester City in Inghilterra è saltato, era stato lasciato fuori anche dalla prima lista di settembre.