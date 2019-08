Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Calcio ha annunciato i colori delle divise dei club di Serie A in vista della stagione che prenderà ufficialmente il via con la prima giornata di campionato, fissata per il 24 agosto. Sarà nera la terza maglia dell'Inter, che dev'essere ancora svelata, nonostante qualche anticipazione (foto footyheadlines.com).