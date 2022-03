#SelecciónMayor Lisandro Martínez, con una lesión muscular en isquiotibiales de su pierna izquierda y Lautaro Martínez, positivo de Covid 19, serán baja para esta doble fecha de eliminatorias. pic.twitter.com/tZZ4bDah9V — Selección Argentina (@Argentina) March 21, 2022

| COMUNICATO



Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 https://t.co/W5S8kMpFjE — Inter (@Inter) March 21, 2022

. Lo riferisce la stessa Albiceleste sui propri profili social, spiegando che il Toro non sarà dunque a disposizione (assieme all'infortunato Lisandro Lopez) per le partite con(26/3) ed(30/3), match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar (la Seleccion è in realtà già qualificata per la competizione).- FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.- Niente impegni con la nazionale dunque per Lautaro Martinez, che l'Inter spera di recuperare per la ripresa della Serie A: la squadra di Inzaghi è attesa dal delicato scontro diretto con laall'Allianz Stadium.