Non solo tre ragazzi della Primavera. Anche Valentino Lazaro, infatti, è risultato positivo al Covid in casa Inter. Lo rende noto la società nerazzurra tramite un comunicato: "FC Internazionale Milano comunica che Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dal Club prima del ritiro. L'esterno nerazzurro è già precauzionalmente in isolamento e ripeterà il test nei prossimi giorni".