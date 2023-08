Valentino Lazaro al Torino. — Inter (@Inter) August 23, 2023

La trattativa si era riaperta già da qualche giorno, ma in breve tempo le parti sono arrivate ad una conclusione positiva., che l'anno scorso aveva già indossato la maglia del Torino in prestito con diritto di riscatto, nonostante quest'ultimo non sia stato esercitato ad inizio mercato, torna ufficialmente a vestire la maglia granata, stavoltaScarno il comunicato d'addio dell'Inter: FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro al Torino FC. L'esterno austriaco classe 1996 si trasferisce a titolo definitivo.Più ricco quello del Torino: Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Lazaro.Lazaro è nato a Graz, in Austria, il 24 marzo 1996. Calcisticamente è cresciuto nel Grazer AK e poi nel Salisburgo con cui ha esordito, a soli 16 anni, nella massima serie austriaca nella stagione 2012-2013. Dopo una breve parentesi al Liefering, in prestito, è tornato al Salisburgo giocando sino al 2017, con 120 presenze e 15 gol, tra campionato e coppe. Dopo due anni in Germania, all'Herta Berlino, nel 2019 è stato acquistato dall'Inter. Successivamente ha vestito le maglie di Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica. Nell'ultima stagione, al Toro, 25 presenze e 4 assist tra Serie A e Coppa Italia. Per Lazaro anche 36 presenze e 3 gol con la nazionale austriaca. Tutto il Torino Football Club accoglie Valentino Lazaro con un affettuoso “bentornato”: buon lavoro, Sempre Forza Toro!