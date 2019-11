È arrivata l'ufficialità sulle condizioni fisiche di Nicolò Barella, che ieri è uscito dal campo per un infortunio al ginocchio. A fare chiarezza è l'Inter mediante un comunicato ufficiale:



LA DIAGNOSI - “Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia”.



TEMPI DI RECUPERO - Non c'è ancora nessuna certezza sui tempi di recupero, il club nerazzurro si riserva di parlarne dopo l'intervento chirurgico ma in viale della Liberazione sono certi che lo stop non sarà troppo lungo. Conte potrebbe riaverlo a disposizione dopo la sosta natalizia.