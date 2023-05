L'Inter rende note con un bollettino le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno classe 1989 infortunatosi nel match di ritorno delle semifinali di Champions League con il Milan di martedì sera: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".



L'obiettivo dell'Inter è quello di recuperare Mkhitaryan per la finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno a Istanbul. Nella stagione in corso, l'ex giocatore della Roma ha collezionato, alla sua prima stagione con la maglia dell'Inter, 48 presenze e 5 gol, compreso quello nel 2-0 contro il Milan nell'andata delle semifinali di Champions.