Brutta botta per Dalbert e per i piani dell'Inter sul suo futuro: il terzino mancino ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, per la quale dovrà essere operato. Si complicano dunque le possibilità di cessione dell'esterno, tornato dal prestito al Cagliari.



IL COMUNICATO - "L’esterno nerazzurro Henrique Dalbert, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.



Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore.



Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni".