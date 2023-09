Le condizioni di Marko Arnautovic — Inter (@Inter) September 25, 2023

dopo l'infortunio rimediato contro l'Empoli. L'ha reso noto in un bollettino l'esito degli esami cui si è sottoposto l'attaccante austriaco:. Per infortuni di questo tipo, i tempi di recupero sono stimabili in, la speranza è di riaverlo a disposizione per la sfida con la Juventus in programma il 26 novembre.- Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli.Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane.