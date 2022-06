Di seguito vi riportiamo quanto è possibile leggere sul sito ufficiale dell'Inter in merito alla scelta del nuovo numero di maglia di Romelu Lukaku:



"Romelu Lukaku torna a vestire la maglia dell'Inter. Dopo l'arrivo a Milano, la visita all'HQ, l'incontro con il Presidente Steven Zhang e le prime parole in esclusiva a Inter TV, l'attaccante belga ha svelato il numero con il quale scenderà in campo nella prossima stagione.



Lukaku vestirà la maglia numero 90!"