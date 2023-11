come conseguenza dell’infortunio al ginocchio sinistro subito sabato pomeriggio, in occasione della partita disputata sul campo dell’Atalanta. Questa la nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro: “Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro.”.Il calciatore francese - che ha collezionato 10 presenze da inizio stagione - era statoUn infortunio apparso da subito non di lieve entità e sul quale Simone Inzaghi aveva fornito un primo responso nel post-gara, dopo essersi confrontato con lo staff medico. Pavard è uscito dal terreno di gioco in barella, ma ha voluto seguire il resto della partita dalla panchina, partecipando pure ai festeggiamenti per la vittoria in occasione dei due gol di Calhanoglu e Lautaro e al fischio finale.- Immaginando un periodo di stop non inferiore ai due mesi, l’ex giocatore del Bayern Monaco, oltre a quelle di Champions League contro Salisburgo, Real Sociedad e Benfica. L’Inter confida di riaverlo a disposizione con l’inizio dell’anno nuovo, quando ospiterà a San Siro l’Hellas Verona.