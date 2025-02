Inter, operazione riuscita per Sommer: quante partite giocherà Martinez

Yann Sommer questa mattina non era presente ad Appiano Gentile, il portiere nerazzurro si è sottoposto all’intervento chirurgico che ha ridotto la frattura al pollice della sua mano destra e adesso, insieme allo staff medico, si metterà al lavoro per pianificare il suo recupero con le terapie opportune. Lo stop previsto è di circa tre settimane, motivo per cui il portiere dovrebbe saltare tutte le sfide decisive che il calendario pone di fronte all’Inter nelle prossime settimane, come lo scontro diretto a Napoli e la doppia sfida di Champions contro il Feyenoord. Questo il comunicato ufficiale diramato dall’Inter sulle condizioni di salute di Sommer:

- “Nel pomeriggio di oggi Yann Sommer è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas Pio X di Milano, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra.I nerazzurri affronteranno i prossimi impegni con, che domani debutterà contro la sua ex