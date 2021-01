Nella giornata di ieri Stefano Sensi non ha preso parte alla sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia per un problema muscolare accusato nel riscaldamento della gara al Franchi nonostante fosse stato scelto da Antonio Conte e schierato in distinta dall'Inter. Al suo posto è sceso in campo Arturo Vidal con il centrocampista ex-Sassuolo che si è sottoposto oggi agli esami strumentali di rito per capire l'entità del problema.



I test clinici, si apprende dall'Inter, non hanno però evidenziato né eventuali lesioni al polpaccio, né problemi muscolari di altro tipo. Il giocatore, quindi, potrebbe essere a disposizione di Conte per la sfida contro la Juventus.