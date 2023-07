FC Internazionale Milano comunica sui propri canali ufficiali la cessione di Zinho Vanheusden al Royal Standard Liegi. Il difensore classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione.



Dopo i prestiti al Genoa e all'AZ Alkmaar, il difensore torna nella squadra in cui è cresciuto. Il belga non ha mai esordito con la maglia dell'Inter: in Italia ha giocato in prestito con i rossoblù nella stagione 2021-22. A 24 anni Vanheusden ha subito due rotture del legamento crociato e ha accusato diversi problemi al ginocchio e al piede che ne hanno frenato l'ascesa.