Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro.

https://t.co/zZI6prRikS@play_efootball #IMPartner pic.twitter.com/MuK1BdmLSD — Inter (@Inter) July 1, 2022

We are pleased to announce a new long-term partnership between KONAMI and Italian giants @Inter! pic.twitter.com/VgT88X6Im8 — eFootball (@play_eFootball) July 1, 2022

Si arricchisce il pacchetto di partner italiani diper, l'azienda nipponica sarà Training Kit Back Partner e deterrà i naming rights del Centro Sportivo del Settore Giovanile.Il comunicato:sono lieti di annunciare di aver stretto un esclusivo accordo di partnership pluriennale: la società leader nel gaming diventerà Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro.A partire dalla nuova stagione sportiva 2022/23, il logo di eFootball™ - la popolare serie di videogame a tema calcio di KONAMI – apparirà sul retro del training kit della prima squadra maschile, femminile e delle squadre giovanili, oltre che sul kit pre-match indossato dai giocatori nel riscaldamento di tutte le competizioni nazionali.KONAMI deterrà inoltre i naming rights del Centro Sportivo casa di Inter Women e del Settore Giovanile, da sempre fiore all’occhiello della Società nerazzurra, a testimonianza del coinvolgimento a 360 gradi del brand di gaming nel mondo Inter. La struttura prenderà così il nome di KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti. Il centro sportivo ospiterà inoltre una serie di appuntamenti rivolti ai giovani del settore nerazzurro, ma anche ai centri di formazione Inter, le scuole di calcio e le Inter Academy Internazionali in visita a Milano.La partnership riguarderà infine anche il mondo del gaming, core business di KONAMI e ambito nel quale il Club nerazzurro è presente già da diversi anni con Inter Esports: KONAMI lavorerà infatti in sinergia con i nerazzurri su progetti nazionali e internazionali legati al mondo eSports, che verranno svelati nel corso della stagione.Questo accordo rappresenta il ritorno della collaborazione tra due brand globali, leader nei rispettivi settori e che fanno dell’innovazione, del dialogo con le nuove generazioni e della visione internazionale, alcuni dei pilastri fondamentali della propria strategia di crescita.“Questo nuovo accordo pluriennale di partnership globale testimonia l’importanza di un percorso comune tra Inter e KONAMI”, dichiara, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, “un chiaro impegno che riprende un legame cominciato anni fa e che proseguirà in futuro, basato su valori e obiettivi condivisi”.“Siamo estremamente soddisfatti di riaccogliere KONAMI nella famiglia Inter e di annunciare questa nuova importante partnership unica nel suo genere, che prova ancora una volta il valore sempre in crescita del brand nerazzurro e la capacità di rappresentare la piattaforma di comunicazione perfetta, per ingaggiare un target giovane, innovativo ed internazionale, capace di connettere milioni di appassionati in tutto il mondo, grazie ad una strategia a lungo termine. A partire da questa stagione, KONAMI avrà un ruolo da protagonista all’interno del nostro mondo”, le parole di, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.“L'ingresso di un Club del calibro dell’Inter all’interno della nostra schiera di Club partner è molto emozionante per KONAMI. Con il nuovo naming del Centro di Sviluppo Giovanile, il logo eFootball™ sul kit di allenamento della squadra e le tante attivazioni eSports, noi di KONAMI sappiamo che questa partnership ci porterà molti successi ora e a lungo termine”, ha aggiunto, presidente europeo di Konami Digital Entertainment B.V.