L'Inter ha un nuovo sponsor: si tratta di Shineray Motors. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro. Il colosso cinese sarà Official Regional Partner per la stagione sportiva 2023/24. L’accordo è stato ufficializzato alla presenza del CEO Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, e del vicepresidente Shineray Automobile, Yong Xie.



Ma non è tutto. Il legame tra i due marchi è rafforzato anche dalla partnership tra Inter e SWM Motorcycles, di proprietà di Shineray, che sarà Official Motorcycle Partner del Club in Europa.