Un nuovo caso di Covid in Serie A. Tramite un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato che "Daniele Padelli è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".



In occasione della conferenza stampa di Conte in vista del match con l'Atalanta, è stato inoltre comunicato che il secondo portiere Andrei Radu e il centrocampista Roberto Gagliardini, che erano tornati recentemente a disposizione dopo aver contratto il virus, non si sono allenati stamattina ad Appiano Gentile a causa dell'esito dubbio dei loro tamponi.

