, il comunicato del club brianzolo:Lorenzo Pirola torna al Monza.Il difensore si trasferisce dall'Inter a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contro-opzione."Sono molto contento di tornare a Monza dove mi sono trovato benissimo, sono carico e motivato per riprovare a centrare quell'obiettivo che abbiamo mancato di poco due mesi fa" ha dichiarato il 19enne difensore brianzolo, che nella scorsa stagione in biancorosso ha collezionato 14 presenze in Serie B e due in Coppa Italia, guadagnandosi la prima convocazione nell'Italia Under 21 con cui ha preso parte all'Europeo.Subito dopo la firma del contratto con l'Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani e il Direttore Sportivo Filippo Antonelli, Pirola è partito per Ronzone dove raggiungerà Mister Stroppa e i compagni in ritiro.