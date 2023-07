La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: l'Inter ha annunciato la nuova prima maglia per la stagione 2023/24 con la(26+3 milioni annui) e il tanto atteso nuovo main sponsor sul petto. Si tratta diche, dopo essere apparso sulle divise per le ultime due gare della scorsa stagione, ha rinnovato il propio accordo da 20 milioni di euro annui per le prossime 3 stagione. Il lancio vede protagonista i campioni nerazzurri, con Milano sullo sfondo. Una maglia che torna a strisce verticali nerazzurre classiche, con una sorta di glitch che genera sfumature su tutte le linee. Gialli i simboli del baffo Nike e del logo dell'Inter, bianco quello di Paramount+.: sulla maglia Home dell’Inter per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre. Il design fluido della nuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’Inter mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo.Abbattere le barriere, ridefinire i confini, abbracciare la diversità, essere sempre alla ricerca della continua innovazione: con la nuova maglia Home, Nike dà una nuova vita ai colori iconici del Club, confondendo le linee e creando un modello mai visto prima. La maglia - realizzata con poliestere riciclato per ridurre le emissioni di carbonio - è arricchita, all'interno del colletto, dalla bandiera della città di Milano, realizzata in un motivo a mosaico che unisce il nero e il blu.