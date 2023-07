L'esterno colombiano ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2024Questo il comunicato dei nerazzurri: "Esperienza, tanta voglia di vincere e gioia: queste sono le caratteristiche principali di Juan Guillermo Cuadrado, nato a Necoclí in Colombia il 26 maggio 1988.L'infanzia di Juan è stata segnata dalle difficoltà: da piccolo Cuadrado aiutava la madre a confezionare la frutta che lei vendeva al mercato. La sua voglia di emergere però l'ha portato a cercare gioia e felicità nel calcio.A 13 anni entra nel settore giovanile dell'Atletico Urabá, dove gioca da attaccante e diventa il capocannoniere della squadra, fino a quando Nelson Gallego, fondatore del club, gli suggerisce di spostarsi sull'esterno.Soprannominato "Vespa", Cuadrado si trasforma in un'ala tecnica e abilissima nell'uno contro uno, allenato allo sfinimento tra le fila dell'Independiente Medellín, squadra con cui debutta nel calcio professionistico. Da Medellín, Cuadrado arriva in Italia, destinazione Udinese: con i friulani disputa 24 partite in due anni, centrando una storica qualificazione in Champions League nella seconda stagione.La scuola di Francesco Guidolin lo forgia e lo migliora: nel 2011 passa al Lecce, dove esplode definitivamente e si fa notare dalla Fiorentina.In Toscana passa due stagioni e mezza, per poi spiccare il volo verso Londra: con il Chelsea il colombiano vince i primi trofei della carriera, la Coppa di Lega e la Premier League del 2015.Cuadrado però in Inghilterra fatica a trovare spazio: passa così alla Juventus, con la quale trascorre otto anni, vincendo in totale undici trofei.Quinto colombiano della storia dell'Inter, Cuadrado ha collezionato 115 presenze con la maglia dei Cafeteros, secondo di sempre dietro solo a David Ospina.Tecnico, duttile ed affidabile: Juan è pronto per una nuova avventura a tinte nerazzurre.#WelcomeJuan"