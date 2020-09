Alla fine Darian Males approda in Serie A e lo fa alla corte dell'Inter. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Lucerna anche se è ancora in ballo la possibilità di un passaggio immediato a un altro club come il Genoa che da tempo lo ha trattato insieme ai nerazzurri.



IL COMUNICATO - ​"FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Darian Males dal Fussball Club Luzern: l'attaccante classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale con i nerazzurri".