Attraverso una nota apparsa pochi minuti fa sul sito ufficiale, l'Inter ha annunciato l'arrivo dal Genoa dell'attaccante classe 2001 Eddie Anthony Salcedo Mora. Il 16enne arriva in prestito con diritto di riscatto.



COMUNICATO - Ecco l'annuncio del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento in nerazzurro del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione".