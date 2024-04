Inter, UFFICIALE: prima squadra qualificata alla Supercoppa italiana

41 minuti fa



Non c'è due senza tre. Dopo essere stata la prima squadra italiana a qualificarsi alle nuove formule dei Mondiale per club e della Champions League, l'Inter fa altrettanto anche con la prossima edizione della Supercoppa italiana.



IL REGOLAMENTO - Infatti alla competizione partecipano le due squadre finaliste della Coppa Italia (Juventus o Lazio e Atalanta o Fiorentina) e le prime due classificate nel campionato di Serie A. In questo senso, dopo il pareggio per 0-0 della Juventus nel derby con il Torino, i bianconeri (terzi) non possono più sorpassare i nerazzurri (primi) in classifica. Infatti, anche vincendo tutte le partite delle ultime sei giornate, la Juve può arrivare a 81 punti mentre l'Inter è già a quota 82. Aritmeticamente per il secondo posto in classifica (oltre all'Inter) sono ancora in corsa Milan, Juventus, Bologna, Roma e Atalanta. La Supercoppa italiana si giocherà con la formula delle final fuor, molto probabilmente ancora in Arabia Saudita a gennaio 2025.