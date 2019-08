#ReadingFC can confirm the signing of Romanian international George Pușcaș on a five-year deal from @Inter#ByGeorge — Reading FC (@ReadingFC) August 7, 2019

Georgeè ufficialmente un nuovo giocatore del. L'attaccante rumeno, grande protagonista dell'Europeo Under 21 con la sua nazionale, lascia l'Inter e si trasferisce a titolo definitivo in Championship. Non sono state rivelate le cifre ufficiali, ma dovrebbe essere un affare da 10 milioni di euro. Contratto quinquennale per l'ex Palermo.