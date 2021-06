Sarà l'8 luglio il primo giorno di Simone Inzaghi da allenatore dell'Inter. O meglio, il primo giorno munito di scarpini e fischietto. Tramite una nota, infatti, il club nerazzurro ha annunciato che la nuova stagione partirà giovedì 8 luglio al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile (CO). "Il gruppo, agli ordini del nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, andrà poi via via completandosi con il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali" conclude la nota.