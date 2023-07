In casa Inter non è soltanto il giorno dello sbarco del nuovo acquisto Davide Frattesi. Insieme a quello di Alessandro Bastoni infattiQuesta la nota diffusa dall'Inter sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 sarà nerazzurro fino al 2027".La nota dell'Inter prosegue con un approfondimento sul calciatore turco, in forza dalla stagione 2021/2022:Calhanoglu è uno dei perni della squadra di Simone Inzaghi che nelle ultime due stagioni ha conquistato due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane ed è arrivata alla finale di Champions League di Istanbul. Dal suo esordio assoluto con un gol e un assist contro il Genoa nella prima giornata della Serie A 2021/22 in avanti il turco è stato un autentico fattore per l'Inter. Nel corso del suo primo anno nerazzurro Hakan ha servito ben 12 assist e segnato 8 gol, incluse le reti contro Milan, Juventus e nella finale di Coppa Italia sempre contro i bianconeri: numeri che gli hanno permesso di essere inserito nella Top 11 di Opta del campionato 2021/22.in mezzo al campo. 49 presenze, 3 gol e 6 assist: uno score decisamente positivo, considerando soprattutto la quantità di chilometri macinati nella sua nuova posizione. Calhanoglu ha ricoperto un ruolo fondamentale specialmente nel cammino europeo dell'Inter: un suo gol ha deciso la sfida contro il Barcellona nella fase a gruppi, partita dove è stato nominato Man of the Match. Un premio conquistato sia all'andata sia al ritorno nel doppio confronto contro il Porto agli ottavi, dove Calha è stato protagonista di prestazioni sontuose".