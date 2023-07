prosegue nella serie di rinnovi aperta dall'annuncio del prolungamento die proseguita con quello die con il riscatto di. Ora tocca a, che si lega all'Inter: altri due anni in nerazzurro per lui. Ad annunciarlo è lo stesso club meneghino attraverso i proprio canali ufficiali.Questo l'annuncio ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Stefan De Vrij: il difensore classe 1992 sarà nerazzurro fino al 2025."