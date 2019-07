Ve lo avevamo anticipato giorni fa, ora è ufficiale: Sebastiano Esposito ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2022. Il club nerazzurro lo ha comunicato con una nota sul proprio sito: il giovane attaccante, classe 2002, ha prolungato il suo accordo con i meneghini fino al 30 giugno 2022.



FUMATA BIANCA - Questa mattina, accompagnato da genitori ed entourage, il baby bomber si è recato in viale della Liberazione, nella nuova sede dei nerazzurri. L’incontro è stato positivo, fumata bianca arrivata per il rinnovo. L’Inter blinda il classe 2002 e allo stesso tempo respinge l’offensiva del Manchester City, che aveva messo gli occhi sul classe 2002, e soprattutto del Sassuolo, che nei giorni scorsi aveva messo sul piatto 10 milioni di euro per provare a portarlo in Emilia. I nerazzurri vogliono puntare su Esposito, che infatti partirà in ritiro con la prima squadra guidata dal neo tecnico Conte.



IL COMUNICATO - FC Internazionale Milano comunica il rinnovo di Sebastiano Esposito fino al 30 giugno 2022. All'Inter dal 2014, nella stagione appena conclusa l'attaccante di Castellammare di Stabia è stato protagonista con 31 gol in 38 presenze, una tripletta nella finale del Campionato Under 17, una doppietta nella Supercoppa Under 17 e nella semifinale Primavera. Riferimento per l'Under 17 nell'Europeo, Esposito con l'ingresso in campo nel match contro l'Eintracht Francoforte è diventato il più giovane debuttante nerazzurro nelle competizioni europee considerando Coppa Uefa/Europa League e Champions League (16 anni 255 giorni).