Lautaro Martinez si ferma. L’attaccante dellì'Inter non ci sarà domani nella sfida di San Siro contro il Lecce, a causa del problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra rimediato contro il Bologna in Coppa Italia. L’entità del danno, stabilita dagli esami a cui l'argentino è stato sottoposto stamattina, raccontano di un risentimento muscolare: il 2023 del Toro è già finito, visto che salterà anche la trasferta di Genova del 29 dicembre contro il Genoa, con il rientro più probabile fissato il 6 gennaio contro il Verona.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato dell'Inter: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".



L'ULTIMO STOP - Per risalire a una partita saltata per infortunio di Lautaro bisogna tornare addirittura al 4 dicembre 2021, trasferta all’Olimpico contro la Roma, quando per precauzione rimase 90 minuti in panchina perché affaticato. Questa volta orientativamente si tratterebbe di uno stop di 10 o 15 giorni per i tempi si recupero, considerando la tipologia del problema.