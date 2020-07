| REPORT



Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa di un risentimento muscolare.



Nella giornata di domani sosterrà degli esami clinici e strumentali.#FCIM #InterBologna — Inter (@Inter) July 5, 2020

