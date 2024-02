Inter, UFFICIALE: rispettato il Settlement Agreement UEFA. 72 milioni di euro dagli sponsor, i dettagli

Redazione CM

Arriva importanti aggiornamenti in casa Inter. Dalla relazione della semestrale, chiusasi il 31 dicembre 2023, pubblicata oggi da Inter Media And Communication, viene fornita una notizia riguardante la situazione legata al Fair Play Finanziario e al Settelement Agreement siglato dai nerazzurri con l'Uefa negli scorsi anni.



IL COMUNICATO - “La corrente stagione sportiva 2023/2024 è l'ultima del ciclo triennale iniziato nel 21/22. Sulla base delle risorse disponibili a livello UEFA e del modello di distribuzione in atto, e avendo la squadra già raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, ci aspettiamo un importo minimo garantito di circa di 65 milioni di euro. Questo importo può aumentare in base a qualsiasi ulteriore progressione della squadra nella competizione. Si evidenzia che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l'anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, prevediamo di aver raggiunto l’obiettivo finanziario fissato per quest’anno secondo la Settlement Accordo firmato con la UEFA nell'agosto 2022. Pertanto, non prevediamo alcun finanziamento contributo da trattenere sul montepremi spettante nella stagione sportiva 23/24. (la recensione eseguita fino ad oggi secondo la data UEFA non hanno evidenziato alcun problema). Sulla base dei risultati da inizio anno e la proiezione più aggiornata per il resto dell'anno fiscale, prevediamo di soddisfare il target finanziario fissato dal Settlement Agreement anche per l’anno fiscale che terminerà il 30 giugno 2024. Si evidenzia infine che la prossima stagione sportiva (2024/2025) sarà il primo anno del nuovo ciclo triennale UEFA (che prevede un nuovo formato per l'UCL), per il quale totale netto distribuibile si prevede che le risorse per i club partecipanti aumenteranno di circa il 30%".



SPONSOR IN AUMENTO – Ma non è l’unica buona notizia in arrivo nell’ambiente nerazzurro. Sono, infatti, sempre secondo i dati forniti dalla documentazione della semestrale giunta dall’Inter, 72 i milioni di euro già messi in conto da parte della società della Viale della Liberazione. Di seguito, riportiamo integralmente tutti i dettagli.



- contratto rinnovato con Nike in qualità di Sponsor Tecnico a partire da luglio 2023 per il periodo 2024-2031, prolungando la partnership precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 per una tariffa maggiorata del 70%.



- contratto firmato a inizio luglio 2023 con Paramount+ come Official Front Jersey Partner per la stagione sportiva 23/24 (contratto in scadenza il 30 giugno 2024). Paramount+ è stata sulla nostra maglia principale nelle ultime due partite ufficiali della stagione sportiva 22/23 (inclusa la finale dell'UCL) dopo che, il 26 maggio 2023, abbiamo risolto il contratto con Digitalbits a seguito della loro violazione contrattuale rispetto ai pagamenti delle commissioni dovute (si rimanda al paragrafo successivo per maggiori dettagli).



- contratto firmato a metà settembre 2023 con U-Power come partner ufficiale della parte posteriore della maglia fino a giugno 2027 (ovvero quattro stagioni sportive). U-Power ha sostituito Lenovo, il cui contratto scaduto il 30 giugno 2022.



- contratto con eBay annunciato a dicembre 2022 come partner eCommerce ufficiale e partner per le maniche. Il presente contratto scade il 30 giugno 2024 dopo che il partner ha esercitato l'opzione per il rinnovo per l'anno fiscale che termina il 30 giugno 2024.



- contratto con LeoVegas News annunciato a febbraio 2023 come front partner del kit di formazione ufficiale fino a giugno 2025 (ampliando la partnership precedentemente siglata con LeoVegas come partner ufficiale di infotainment).



- contratto di 6 anni con Konami annunciato a luglio 2022 come Global Football Videogame Partner, Youth Development Center Partner e Training Kit Back Partner.



- una serie di altri partner di sponsorizzazione globali e regionali (circa 40 in totale, alcuni dei quali hanno firmato a partire dall'anno fiscale 23/24 – ad esempio Enel, Mastercard, Banca BPER, SWM e Qatar Airways, quest'ultima ha firmato nel novembre 2023).



IL LAVORO - I ricavi da sponsorizzazioni per l'anno fiscale 24/25 ammontano a €72 milioni. L’Inter sta lavorando per finalizzare/rinnovare ulteriori contratti che sono attualmente in fase di negoziazione, come riportato dalla società nerazzurra.